Haaland, De Bruyne y Odegaard, entre los nominados a mejor jugador de la Premier

De Bruyne es el máximo asistente de la Premier, con 16 pases de gol, mientras que Haaland ha roto el récord de goles de la competición, con 36 tantos en su primera temporada, mientras que Rashford ha sido de los jugadores más determinantes desde la vuelta del fútbol tras la Copa del Mundo.



Saka ha marcado trece goles y repartido once asistencias, y Odegaard ha firmado quince tantos, récord de su carrera, y ha entregado siete asistencias. Trippier ha sido el capitán del Newcastle United que va a volver a la Liga de Campeones veinte años después.



Los votos del público, que podrá dar su opinión hasta el próximo 22 de mayo, se combinarán con los de un panel de expertos. El ganador sucederá a De Bruyne -en caso de que éste no lo revalide- como ganador del premio al mejor jugador de la temporada.