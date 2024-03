Haaland opinó sobre Messi: "Es el mejor jugador que jamás ha jugado al fútbol"

Haaland también desveló su fórmula para rendir a un excelente nivel. "Si piensas demasiado o te estresas, no es bueno, simplemente me concentro en ser la mejor versión de mí mismo. Intento encontrar las cosas positivas de la vida. La vida es bella y tengo gente hermosa a mi alrededor", expuso.

"Me exijo mucho a mí mismo. Solía llorar cuando era joven si perdía o desaprovechaba oportunidades. Hago lo que me dice Pep, me implico cuando puedo y puedo mejorar", añadió. /Sport