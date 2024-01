Haaland seguirá de baja con Manchester City hasta finales de enero

"Erling no está disponible ni John (Stones) tampoco", declaró en rueda de prensa el técnico del vigente campeón europeo, en la víspera de viajar a Newcastle para disputar la 21ª jornada de la Premier League.



Sobre Haaland, Guardiola dijo que habrá que seguir esperando un poco más para verle de nuevo en acción.



"Espero que esté listo a finales de mes. Es un poco más de tiempo de lo que esperábamos al principio", admitió.



"Va bien, pero los médicos decidieron hacerle parar una semana y hacerle retomar la actividad quizás en Abu Dabi", donde el equipo tiene previsto realizar una breve concentración de entrenamiento, explicó Guardiola este viernes.



El delantero de los Citizens, autor de 14 goles en 15 partidos del campeonato, no juega desde el 6 de diciembre contra el Aston Villa debido a una lesión en un pie.



El City sí podrá contar en Newcastle con el centrocampista belga Kevin De Bruyne, que reapareció en la Copa de Inglaterra el pasado fin de semana, sus primeros minutos desde su lesión en un muslo al comienzo de temporada.



"Sí", respondió Guardiola cuando le preguntaron por la posibilidad de que fuera titular. "Según lo que vi ayer, parece que está realmente bien y dinámico", añadió.



"Los minutos que jugó fueron realmente buenos, mejores que las sesiones de entrenamiento antes del partido de Huddersfield, en las que no estaba como acostumbra", explicó el español.



"Pero es normal cuando se regresa tras cinco meses de lesión. Ha tenido altos y bajos en los entrenamientos, pero es normal. Lo importante es que va mejor", añadió.



Antes del desplazamiento a St James Park, el City, tercero de la Premier, está a cinco puntos del líder Liverpool, pero tiene un partido menos, que disputará el 20 de febrero contra el Brentford.