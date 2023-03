Haaland y Julián Álvarez conducen al City a 'semis' de la Copa de Inglaterra

Erling Haaland con un triplete y Julián Álvarez con un doblete fueron los protagonistas este sábado para que el Manchester City arrollara 6-0 al Burnley, de segunda división, en su duelo de cuartos de final de la Copa de Inglaterra.



Será la quinta semifinal consecutiva para el Manchester City en la FA Cup, donde aspira a un séptimo título. Pero sobre todo es la confirmación de que el equipo de Josep Guardiola, en general, y Haaland, en particular, están en un momento espectacular.



Haaland acaba la semana con ocho tantos en dos partidos, después de sus cinco dianas en el triunfo 7-0 del martes ante el RB Leipzig, que clasificó al vigente campeón de la Premier League para cuartos de final en la Liga de Campeones.



"Han sido dos partidos muy importantes. Ganar 7-0 y 6-0 antes del parón por los partidos de selecciones es impresionante y me deja feliz", declaró Haaland a la BBC.



"Estamos en la parte de la temporada en la que tenemos que dar el máximo en todo momento, tenemos que responder en cada partido. Estos dos últimos partidos los hemos tomado como si fueran finales", apuntó.



El artillero noruego fue una vez más el líder de su equipo y suyos fueron los tres primeros tantos del City (minutos 32, 35 y 59).



En el primero de ellos, Haaland contó con una asistencia del campeón mundial argentino Julián Álvarez, que marcó dos tantos después (62 y 73), en ambos asistido por el belga Kevin De Bruyne.



En su segundo tanto Haaland ganó un mano a mano al arquero Bailey Peacock-Farrell, incapaz de frenar el tsunami.



El otro gol del equipo azul cielo fue en el 68 y llevó la rúbrica de Cole Palmer.



"En la segunda parte jugamos más directo y fue mucho mejor. Estoy impresionado", afirmó Guardiola después de la victoria.



El City tuvo así una tarde plácida ante sus aficionados en el Etihad Stadium y el domingo podrá ver con total tranquilidad el desenlace del resto de eliminatorias para conocer a sus potenciales rivales de semifinales, una ronda en la que ha caído en las tres anteriores temporadas.



- El regreso de Kompany -

Vincent Kompany, emblemático exjugador belga del Manchester City (2008-2019) y actual entrenador del Burnley, no pudo dar la sorpresa en el estadio donde vivió sus mejores días y donde tiene una estatua.



El Burnley es líder destacado en el Championship (2ª división inglesa) y sufre ahora su primera derrota del año 2023. En sus 23 partidos anteriores únicamente había perdido uno y había sido ante otro grande, el Manchester United, el pasado diciembre en la Copa de la Liga inglesa.



"No es una sorpresa lo que está haciendo el Burnley este año en el Championship. La próxima temporada nos enfrentaremos a ellos (en la Premier League)", dijo Guardiola para alabar a su rival, vaticinando su ascenso a la primera categoría.



Kompany se resignó ante la eliminación y señaló que llegar a cuartos de final de la Copa había supuesto "una buena experiencia".



"Mis defensas son rápidos, todos ellos. Como defensa experimentado que fui, sé exactamente hacia dónde va, pero es que es muy rápido. Los buenos delanteros hacen que parezca que todos los rebotes van para ellos. Él es así", señaló sobre el gran partido de Haaland.



El domingo jugará el Manchester United en otro de los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, frente al Fulham, también de primera.



Por su parte, el Brighton recibirá a la 'Cenicienta' de esta ronda, el Grimsby Town, de la cuarta categoría.



El otro enfrentamiento será entre dos formaciones de segunda, Sheffield United y Blackburn.