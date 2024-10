Habló el capitán: “Colombia ya pasó, nos toca pensar en Argentina”

Sin tiempo para festejar y descansar, la selección boliviana se entrenó este viernes tras la importante victoria conquistada el jueves frente a Colombia por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. “Colombia ya pasó, ahora debemos pensar en Argentina”, indicó Luis Haquin, capitán de la Verde, antes de abordar la práctica en horas de la tarde.



“El partido fue ayer (jueves) y ahí quedó; debemos dar vuelta a la página. Tenemos que pensar en el siguiente partido; enfrentar a una selección como Argentina genera un enfoque mucho más importante. El grupo está tranquilo; debemos seguir enfocados en nuestro objetivo: queremos seguir soñando e ilusionándonos con llegar al Mundial”.



Haquín también habló sobre la expulsión de Héctor Cuéllar ante Colombia, quien no podrá participar en los próximos compromisos. “Lastimosamente vio la tarjeta roja; para nosotros es una baja sentida, es un jugador que nos aporta mucho, pero vuelve Roberto Carlos Fernández, lo cual significa mucho para nosotros”.



“Estamos contentos de no haber tenido más bajas; eso nos hace estar tranquilos, completos y enfocados en nuestro objetivo”, añadió.



Finalmente, el defensor se refirió al partido ante la Albiceleste, reconociendo que será sumamente complicado dado que se enfrentarán al último campeón del mundo.



“Queremos hacer un partido correcto; mientras seamos un equipo ordenado tácticamente, estoy seguro de que iremos ganando confianza. Queremos obtener un buen resultado; sabemos que es difícil, pero no imposible. Trabajamos día a día para consolidar una idea de juego”, sentenció.