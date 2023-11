¿Habrá campeón? The Strongest y Always Ready necesitan ganar este jueves

La fecha 31 de la Liga se completará en plena semana de Eliminatorias. A pesar de tener a la Selección boliviana y su partido de este martes ante Uruguay, la Liga continuará desarrollándose hasta el jueves.



Always Ready y The Strongest decidirá y posiblemetne habrá campeón este jueves, en caso de que el millonario pierda y el Tigre gane. Estos equipos disputarán la jornada 31 el día jueves, dos días después del choque entre Uruguay y Bolivia.



A continuación, la fecha 31 completa con la designación arbitral correspondiente:



Sábado

Universitario 0-1 Tomayapo | Félix Capriles | 15:00

Árbitros: Juan Nelio García, José Antelo, Juan Pablo Montaño

VAR: William Romero, Porfidio Serrano



Nacional Potosí 6-0 Real Santa Cruz | Víctor Agustín Ugarte | 17:30

Árbitros: Renán Castillo, Edward Saavedra, Oliver Castellón

VAR: Ronald Mamani, William Medina



Domingo

Libertad Gran Mamoré 3-1 Oriente Petrolero | Gran Mamoré | 15:00

Árbitros: Hostin Prado, Ariel Guizada, Wilson Arellano

VAR: Guery Vargas, Jesús Antelo



Wilstermann 1-0 Guabirá | Félix Capriles | 17:30

Árbitros: Jordy Alemán, Alfredo Valdéz, Edison Azero

VAR: Jorge Justiniano, Porfidio Serrano



Independiente 1-0 Palmaflor | Estadio Patria | 19:30

Árbitros: Nelson Barro, Edil Gareca, Luis León

VAR: Carlos Arteaga, Edward Saavedra



Jueves

Always Ready - Royal Pari | Villa Ingenio | 15:00

Árbitros: Juan Rapu, Victorino García, Benigno Sucubono

VAR: Javier Revollo, Alejandra Quisbert



Vaca Díez - The Strongest | Roberto Jordán | 15:00

Árbitros: Juan Nelio García, José Antelo, Juan Pablo Aramayo

VAR: Rafael Subirana, Juan Pablo Montaño



Aurora - Blooming | Félix Capriles | 19:30

Árbitros: Guery Vargas, Juvenal Villca, Ronald Antonio

VAR: Anyelo Maija, Ariel Guizada