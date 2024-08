Haquin, con la mente en la selección, explica los motivos por los cuales perdió su lugar en el Ponte Preta

Luis Haquin, defensor central y capitán de la selección boliviana, reveló los motivos por los cuales perdió terreno en el Ponte Preta, club que milita en la segunda división del fútbol brasileño y al que llegó a inicios de temporada tras ser cedido por Bolívar. El jugador, que está concentrando en La Paz con la mira puesta en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, no juega un partido oficial con su equipo desde el 26 de mayo.



Su última aparición se dio en esa fecha, en la derrota por 2-0 frente al Ituano, partido en el que jugó 45 minutos. Desde entonces, recibió la convocatoria para la Copa América de Estados Unidos y disputó todos los partidos de la competición, incluidos los encuentros previos de preparación.



Durante la Copa América, el torneo brasileño no se detuvo y los malos resultados acorralaron al Ponte Preta, obligando a la directiva del club a tomar la decisión de destituir al director técnico João Brigatti, quien solía contar con frecuencia con Haquin. En lugar de Brigatti, llegó Nelsinho Baptista, quien no coincidió con el defensor desde un inicio, ya que este estaba en la Copa América, y decidió enviarlo al banco de suplentes.



“Cuando voy a la selección para la Copa América, se da el cambio de entrenador en mi club y me perdí seis partidos oficiales. No tuve la oportunidad de conocer al nuevo director técnico. Seguramente ahí tuvo la oportunidad de conocer al resto de mis compañeros, y son cosas que tiene el fútbol; son decisiones profesionales. Desde mi posición, respeto su decisión y debo seguir trabajando fuerte para estar listo cuando me llegue la oportunidad”, reveló Haquin.



Asimismo, el defensor cruceño de 26 años aseguró que se ha preparado al máximo tanto en la parte física como en la mental para llegar en óptimas condiciones a la doble fecha de Eliminatorias. “No me he descuidado en ningún momento porque sabía que el llamado a la selección podía llegar en cualquier momento”, añadió.



Finalmente, habló sobre su futuro, dado que su préstamo con el Ponte Preta finaliza a fin de año, al igual que su contrato con Bolívar, club que es dueño de su ficha. “Estoy a préstamo hasta fin de año en Ponte Preta y también en esa fecha concluye mi vínculo con Bolívar. En diciembre, seré jugador libre”, sentenció.