Haquin, Sagredo y Jusino, los zagueros que parten con ventaja en la Verde

Luis Haquin, José Sagredo y Adrián Jusino, son los tres referentes que tiene la selección boliviana en la zaga central pensando en la Copa América 2024, que se pondrá en marcha el 20 de junio en Estados Unidos. Antonio Carlos Zago, director técnico de la Verde tendrá la última palabra: juega con los tres, o relegará a uno al banco de suplentes. Todo dependerá del sistema táctico que utilice.



Para incluir a los tres en el onceno titular, el entrenador brasileño deberá inclinarse por línea de tres en el fondo. Jusino partiría por derecha, Haquin centralizado y Sagredo por izquierda. Sin embargo, en conferencia de prensa, Zago, manifestó que tenía en mente plasmar un esquema con dos centrales, así jugó en las últimas dos fechas de Eliminatorias.



El 11 de noviembre del 2023, Zago debutó en el banquillo de la Verde, y lo hizo con derrota (3-0) ante Uruguay en el Centenario de Montevideo. Aquella oportunidad no citó a Jusino, quien había sido duramente criticado por su bajo rendimiento en las fechas previas, por lo tanto, los centrales ante los charrúas fueron Sagredo y Haquin.



Lo mismo ocurrió frente a Perú, el 16 del mismo mes. Esta vez la Verde se impuso 2-0 en La Paz, donde nuevamente Haquin y Sagredo conformaron la dupla de centrales.



Eso quiere decir que Zago tiene en mente volver a repetir la misma figura en el fondo: línea de 4. A no ser que cambie de opinión y abra un espacio para integrar al tercer zaguero, en este caso, Jusino.



¿Qué ofrecen?



Luis Haquin es uno de los referentes de la Verde. Actualmente, milita en el Ponte Preta del Campeonato Brasileño de Serie B, donde ha demostrado su valía y se ha ganado un espacio en el equipo titular. Posee buen juego aéreo, salida limpia, voz de mando y liderazgo. Con la selección suma 33 partidos y es uno de los habituales capitanes.



José Sagredo, también es un jugador de mucho recorrido y experiencia . Aporta en la marca, tiene buen despliegue físico y acumula 52 encuentros con la camiseta absoluta de la Verde. Además, ya lució el cintillo de capitán, y su buen presente en Bolívar, tanto en el plano local como en la Copa Libertadores, lo apuntalan como una pieza clave en el onceno titular de Zago.



Finalmente, Adrián Jusino (35 partidos), aporta carácter, garra y liderazgo. Si bien sus convocatorias han sido bastante cuestionadas, no se discute su temple a la hora de la marca. En The Strongest es titular indiscutible y ha tenido mucha participación internacional, debido al buen papel del conjunto paceño en la Copa Libertadores.



Un escalón más abajo aparece Jairo Quinteros, actualmente en Bolívar, pero que no goza de mucha continuidad. A pesar de haber perdido terreno es un jugador que tiene el ADN de la selección y ha demostrado que cuando se pone la Verde puede ser un aporte valioso. Juega como central y lateral.



Con estos nombres, Zago, va delineando su zaga central. Aún tiene tiempo, pero deberá tomar una decisión antes del 12 de junio, fecha en la que Bolivia enfrentará a Ecuador en un amistoso, 3 días después se vendrá Colombia. La idea es llegar a estos encuentros con la base lista de la Copa América, pensando que el debut está pactado para 23 del mismo mes ante Estados Unidos, en el AT&T Stadium de Arlington Texas (18:00HB).