Harry Kane espera una dura pelea con Darwin Núñez y Erling Haaland en la Premier League

El delantero estrella del Tottenham Harry Kane se mostró impaciente por enfrentarse la próxima temporada en la Premier League a Darwin Núñez y a Erling Haaland, con los que espera una dura pelea por proclamarse mejor goleador del campeonato.

El uruguayo Darwin Núñez recalará en el Liverpool los próximos días, procedente del Benfica de Lisboa, cerrando una operación que podría alcanzar los 100 millones de euros (sobre 104 millones de dólares). El 'charrúa' finalizó la temporada pasada como máximo goleador de la liga de Portugal con 26 goles.

Erling Haaland, por su parte, asumirá la responsabilidad ofensiva del Manchester City, un equipo que estuvo cerca de hacerse con los servicios de Harry Kane en el verano (boreal) de 2021. Lesionado durante dos meses, el astro noruego anotó 22 goles en 24 partidos para finalizar como tercer máximo goleador de la Bundesliga con el Borussia Dortmund.

"Desde que yo juego, cada temporada ha sido siempre una dura batalla para lograr el título de máximo goleador", explicó Harry Kane, máximo realizador de la Premier League en 2016, 2017 y 2021.

"Siempre se espera que los mejores delanteros jueguen en la Premier League. Con estas dos nuevas llegadas será ese el caso", prosiguió el internacional inglés.

"Siempre me ayudó tener jugadores que me ofrecen un reto así, eso me permite progresar", añadió.

La última temporada, el delantero centro de los Spurs firmó 17 goles, por detrás de su compañero de equipo Heung-min Son y de Mohamed Salah (Liverpool) que enviaron 23 balones a las redes.

