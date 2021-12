"Has tomado la decisión correcta", le dijo el presidente del Barcelona a Agüero

Un día de muchas emociones en la que fue la despedida del 'Kun' Agüero del fútbol profesional. El argentino ha sido el primero en hablar para comunicar la decisión de dejarlo por la arritmia sufrida en el duelo ante el Alavés, pero acto seguido Joan Laporta ha querido decir también unas palabras, sobre todo de agradecimiento en nombre del fútbol.

El presidente azulgrana se ha deshecho en elogios hacia la figura de Agüero: "Un jugador de reconocimiento mundial… Estoy a tu lado, pero ya sabes que es como si estuvieran los representantes de todos tus anteriores equipos y de Argentina. Yo creo que el vídeo ya lo dice, nos hemos quedado con las ganas en el Barça. Pensamos que has tomado la decisión correcta y tienes todo nuestro apoyo. Has sido un jugador de reconocimiento mundial, un grandísimo goleador".

Los elogios de Laporta traspasaron también el terreno futbolístico. Para el mandamás azulgrana, la figura del argentino iba más allá de lo que pudiera hacer sobre el verde. El cariño de sus compañeros y entrenadores lo dice todo.

"Lo que has sembrado ha sido mucho, no solo en lo futbolístico. Por tus amistades, por tu forma de ser. Nos hubiera gustado que hubieras llegado antes. Lo que has sembrado vas a recogerlo en esta nueva etapa que se inicia, que seguro que será exitosa. Te deseamos lo mejor". /Sport