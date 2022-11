"Hay jugadores geniales que a veces fallan penales", dijo DT de Polonia

"Por supuesto es una auténtica lástima, yo sé que Robert desea anotar un gol en el Mundial y me parece que no le ha resultado tan sencillo porque había mediocampistas muy físicos alrededor de él que le han dificultado que le llegara el balón", agregó.

"He hablado con él y le he dicho que sé cómo es sentirse así, como capitán, cuando fallas un penal y el partido no acaba en victoria. La verdad estaba muy emocionado. Tenemos un monitor en el vestuario donde vio la repetición. No voy a decirle lo que tiene que hacer, él sabrá cómo lidiar con ello, porque nosotros sabemos que es alguien que nos ayudará en este torneo", agregó.