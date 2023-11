"Hay Luis hasta que le dé para ayudar a la selección", dice Suárez tras su regreso a la Celeste

Luis Suárez, máximo goleador histórico de la selección de Uruguay, celebró el martes su regreso a la Celeste tras once meses de ausencia, asegurando su disposición a ayudar hasta que tenga fuerzas al combinado dirigido por Marcelo Bielsa, cuyo trabajo elogió.



"Una emoción muy linda volver a jugar acá", señaló el delantero a AUFTV, tras el partido que Uruguay le ganó 3-0 en casa a Bolivia en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.



Suárez, de 36 años y con 68 goles anotados con la Celeste, ingresó a la cancha a los 72 minutos ovacionado por un Estadio Centenario repleto. Retornó tras casi un año de ausencia, al ser convocado por primera vez en la era Bielsa.



"No me lo imaginaba (volver) por cómo se habían dado las circunstancias de los últimos meses después del Mundial (Catar-2022). Pero con mérito y trabajo, haciendo bien las cosas en el club, uno se ganó esta convocatoria para intentar ayudar en lo que me toque a este grupo espectacular", apuntó en alusión a su brillante temporada con el Gremio de Porto Alegre.



El Pistolero destacó especialmente el "momento espectacular" de Darwin Núñez, el delantero visto como su sucesor, que esta noche deslumbró con un doblete y ya lleva cinco goles en seis partidos del clasificatorio.



"Tengo a uno de los mejores '9' del mundo hoy delante, que es Darwin", dijo Suárez. "El grupo lo necesita así como está rindiendo y lo único que tengo que hacer es aportar en lo que me toque y aplaudirlo por lo que está haciendo", subrayó.



Preguntado sobre si "hay Luis para rato", Suárez no lo dudó: "Hay Luis hasta que le dé y se sienta capacitado en poder ayudar en lo que sea en la selección, con un entrenador el cual está haciendo trabajar muy bien a esta camada joven. Y por eso la palabra es disfrutar este lindo momento", concluyó.



Núñez, de 24 años y delantero del Liverpool inglés, se alegró de atravesar una "racha goleadora" y no ocultó su admiración hacia el histórico centrodelantero uruguayo.



"Que Suárez me elogie así me deja muy contento", declaró a AUFTV. "El mejor delantero para mí es él".