“Hay que competir y ganar, trabajamos para eso”, afirma Zago, DT de Bolivia

“Ante México será un partido duro. Es un equipo que contará con todo su potencial y principales figuras, será difícil, pero nos estamos preparando bien. Buscamos hacer una buena presentación y volver con la victoria”, indicó sobre el partido amistoso que se llevará a cabo este viernes en Chicago, Estados Unidos, a partir de las 20:00 HB.



Además, el entrenador brasileño el rendimiento de los equipos bolivianos en torneos internacionales y proyectó los objetivos de la Verde para este año.



“Lastimosamente no podremos contar con la presencia de los jugadores de The Strongest y Always Ready, son jugadores importantes que estaban convocados, pero deben cumplir los compromisos internacionales. Están compitiendo, antes solamente conseguían resultados en la altura, hoy en día ya cambió eso, consiguen resultados positivos cuando juegan de visitante, es bueno resaltar eso", opinó sobre la participación de Bolívar, The Strongest y Always Ready en la Copa Libertadores y Sudamericana.



Finalmente, se refirió a los objetivos de la selección boliviana para este año, donde deberá afrontar la Copa América 2024 y el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.