"Hay que parar el partido e irnos para casa", dice Xavi tras insultos a Vinicius

"No tenemos que aguantar los profesionales este tipo de situaciones. Es muy desagradable, no veo que pase en otros deportes. Hay que decir basta ya, parar el partido y nos vamos para casa", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Valladolid.



"Es momento de parar todo esto. Insultos... fuera, no se juega", dijo Xavi, insistiendo en que "es un mensaje para el presidente de la Liga, para el de la federación, hay que frenar todo esto".



"Esto es un tema de educar a la gente, de que no se va a los estadios de fútbol a insultar, es un tema educacional que tenemos que cambiar entre todos", insistió el técnico azulgrana al ser preguntado por los insultos recibidos por Vinicius.



El domingo, en la derrota 1-0 del Real Madrid en el campo del Valencia, Vinicius se quejó de haber sido llamado "mono", tal como reflejó el acta del encuentro, en la que el árbitro afirmó que "un espectador" se dirigió a Vinicius "gritándole mono, mono", como muestran las imágenes de televisión.



Xavi recordó que en sus tiempos de jugador había pasado algo parecido en Zaragoza con Samuel Eto'o, quien amagó con irse a los vestuarios.



"Lo viví desde casa porque estaba lesionado. Hay que parar el partido", insistió Xavi, remachando que "me da igual la camiseta, Vinicius es persona, no es futbolista de Madrid antes que persona, hay que defender a la persona".