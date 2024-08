“Hay que preparar una buena estrategia”, afirma el DT de Venezuela sobre la visita a Bolivia

La selección venezolana arrancó con su preparación de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se llevará a cabo en septiembre, donde primero deberá visitar el jueves 5 a Bolivia y luego recibir el martes 10 a Uruguay. Para estos dos encuentros, Fernando Batista, director técnico de la Vinotinto, decidió convocar a 41 jugadores, tomando en cuenta que el primer duelo será en una cancha compleja: el estadio Municipal de Villa Ingenio, situado en El Alto a 4.095 metros sobre el nivel del mar.



Batista, quien en conjunto con la Federación Venezolana de Fútbol, determinó llevar a cabo la concentración de la selección en Argentina debido a los problemas sociopolíticos en Venezuela, habló el jueves en el Canal D Sports de Buenos Aires y dejó sus sensaciones sobre el duelo frente a la Verde.



"Hay que preparar un buen partido, una buena estrategia. Vamos con todos, todos los jugadores a disposición, porque hay muchos muchachos que juegan en México, Ecuador y Colombia, pero no a esa altura. También tengo a Alain Baroja, que juega allá, en Always Ready. Trataremos de ver lo mejor para este encuentro", indicó Batista.



"Más allá de que es un condicionante desigual, se habla de la altura, trato de no pensar en ello, sino de ir a jugar el partido que tenemos pensado y tratar de sacar un resultado positivo", añadió.



Finalmente, expresó su deseo de que no solo Venezuela sea la única selección que juegue en el estadio Municipal de Villa Ingenio. "Es difícil, no porque nos toque jugar ahora, sino porque uno ha estado en la altura y es difícil. No soy un entrenador de poner excusas. Ojalá las demás selecciones vayan ahí, y no sea solo Venezuela, pero si somos solo nosotros, es porque nos debemos sentir importantes para ellos", sentenció.