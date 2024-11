“Hay que tener cuidado”, afirma el DT de Ecuador sobre el equipo alterno de Bolivia

“Siempre me ocupo de lo propio, pero obviamente contemplo al rival para armar una estrategia, un plan”, añadió.

Al conocer que la prioridad de La Verde es Paraguay, Beccacece aseguró que los jugadores que disputen el partido este jueves no tendrán “mayor responsabilidad; nada que perder, saben que tienen todo para ganar, es su primera experiencia y van a jugar con alma y corazón”.

“Te libero de responsabilidades, pero al mismo tiempo nos preparamos con mucha anticipación para un partido que decimos que no es prioridad. Si no fuese prioridad, no habrían trabajado con tanto tiempo de anticipación, ¿no te parece?”, le respondió al periodista que le preguntó sobre el supuesto equipo alterno de La Verde.