"He trabajado quince años para esto", dijo Havertz tras su gol decisivo

Escucha esta nota aquí

El atacante alemán Kai Havertz, héroe del Chelsea al firmar el tanto que dio el título en la Liga de Campeones 2020-2021 por 1-0 ante el Manchester City, afirmó que este partido es para él una recompensa al trabajo de toda una vida.

"No sé qué decir. He esperado mucho tiempo por esto. He trabajado durante quince años para este momento", afirmó el joven jugador de 21 años, llegado a los 'Blues' el año pasado procedente del Bayer Leverkusen.

El gol de la final fue el primero que consiguió Havertz para el Chelsea en esta Champions.

Su compañero español César Azpilicueta aplaudió la aportación del jugador alemán.

"Se lo merece. Fue una temporada dura, pero tiene una mentalidad tremenda. Va a ser una estrella. Ya lo es, ha ganado la Champions League", declaró a la televisión BT Sport.