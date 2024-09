Henry está de retorno en Bolivia y desafía a Venezuela

Henry Vaca siempre es extrañado en la selección nacional. Es más, cuando no apareció en la nómina para ir a la Copa América, resultó una sorpresa total (después cuando fue convocado ya estaba lesionado). Pero ahora la situación es diferente, ya que, para el choque ante Venezuela este jueves (16:00) en El Alto, aparece como seguro titular como extremo por derecha.

Se lo nota distinto, feliz, con los dientes que le brillan cada vez que entra a la cancha con el buzo de la selección. Sabe que es una oportunidad de revancha la que tiene, no solo porque siente que puede ser útil en estas eliminatorias, sino porque quiere sentirse ‘vivo’, respondiéndole al cariño que los hinchas en La Paz le demostraron cada vez que la Verde trabajó.

No es un habitual verlo firmando autógrafos o posando para las ‘selfies’ con los chicos de distintos colegios que se las arreglaron como pudieron para ver a Bolivia y para ‘cazar’ al enano que no pasa desapercibido por su contextura chata y fornida. Hay mucha esperanza en él porque el partido por eliminatorias lo encuentra en óptimas, bien física y mentalmente.

Tiene una ‘espinita’ clavada porque no puede ser un indiscutible en Bolívar y siente que la oportunidad que le brinda la selección, no la puede desaprovechar. Es que, para Óscar Villegas, sí es inamovible y la muestra es que en todos los ensayos de fútbol, estuvo en el onceno, acompañando a Ramiro Vaca y Jeyson Chura, o a Miguel Terceros y Roberto C. Fernández.