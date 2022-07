Henry Vaca: "El clásico cruceño es el más lindo de Bolivia"

Henry Vaca está enfocado en el clásico frente a Blooming. El volante volvió a Oriente Petrolero después de un difícil semestre en The Strongest. Si bien ya está habilitado, no fue tomado en cuenta para el partido ante Royal Pari (derrota por 0-1), y lo más seguro, es que su segundo ciclo con los refineros comience este domingo, ante Blooming.

Vaca también indicó sentirse maduro, a pesar de las críticas. “Tengo que hacer las cosas bien acá para poder salir afuera. Tengo 24 años, he jugado en el 'tigre', he jugado acá, he salido afuera (Perú y Brasil), estoy maduro hace mucho tiempo, cuando vine acá lo demostré”.