Henry Vaca, el jugador más valioso de Bolivia

Henry Vaca es el jugador nacional más caro del fútbol boliviano. Según la página digital Transfermarkt.es, especializada en estadísticas y valores de clubes y futbolistas en el mundo, la ficha de este joven delantero del club The Strongest, de 24 años, está tasada en 910.000 dólares, por debajo del atacante brasileño Bruno Savio, del club Bolívar, que cotiza en 1.100.000 dólares, pero es extranjero.

Vaca integra la selección nacional que jugará las dos últimas fechas de las Eliminatorias del Mundial Catar 2022.

El que le sigue entre las fichas más alta del balompié nacional es el volante Carlos Melgar, de Bolívar. El ex Royal Pari, de 27 años, cuesta 882.000 dólares. Le sigue el lateral José Sagredo, también de Bolívar, con $us 800.000; Jeyson Chura, de The Strongest, en $us 772.000 y lateral Roberto Carlos Fernánde, de Bolívar, en 690.000 dólares.

De los cinco equipos cruceños en la División Profesional (Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá, Roya Pari y Real Santa Cruz), el futbolistas más cotizado es el delantero Juan Carlos Montenegro de Guabirá, cuya ficha está en $us 690.000. Le sigue su compañero en el equipo azucarero, Gustavo Peredo, en $us 630.000.

Bolívar, con la plantilla más cara

A nivel de clubes, según Transfermarkt.es, el club Bolívar tiene la plantilla más cara del país con un valor de 12.5 millones, seguido por Always Ready ($us 11.000.000), The Strongest ($us 11.000.000), Royal Pari ($us 9.500.000), Wilstermann ($us 9.300.000), Guabirá ($us 8.900.000) y Oriente Petrolero ($us 8.300.000).

