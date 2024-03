Henry Vaca no jugará en Oriente: ¿Dónde seguirá su carrera?

¡Es oficial! Henry Vaca no jugará esta temporada en Oriente Petrolero. Así lo confirmó Ronald Raldes, presidente de la institución refinería, quien aseguró que “nunca” existió la posibilidad del retorno del futbolista. “Honestamente, nunca se tocó el tema de Henry Vaca. En ningún momento se puso el nombre del jugador en la mesa para analizarlo”, afirmó el titular albiverde el jueves. Sin embargo, Raldes anunció que junto a Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo (DT), se están barajando diferentes opciones para reforzar el medio campo y ataque. La opción más latente es la del delantero nacional Gilbert Álvarez, quien actualmente milita en la primera división de Indonesia . Además, Oriente aún mantiene disponible el cupo de un jugador extranjero.

¿Dónde jugará Henry Vaca?



Ante la negativa de Oriente Petrolero, Henry Vaca parece tener su futuro asegurado en El Alto.



Always Ready está cerca de convertirse en la nueva casa del hábil centrocampista. El buen momento que atraviesa el conjunto alteño en la Copa Libertadores entusiasmó a la dirigencia y al jugador.



Fuentes cercanas a Vaca, indican que restan detalles para cerrar su incorporación a Always. Bolívar y The Strongest también entraron en pugna por el jugador, sin embargo, la oferta del ‘Millonario’ fue superior.