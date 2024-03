Heroico empate (1-1) con un hombre menos: Always Ready no pudo ante Gualberto Villarroel

Always Ready y Gualberto Villarroel protagonizaron un empate 1-1 en la quinta fecha del Torneo Apertura. El encuentro, disputado en el estadio local de Always Ready, comenzó con un gol tempranero por parte del equipo anfitrión.



Apenas a los dos minutos de iniciado el partido, Always Ready sorprendió a su rival con una jugada rápida y precisa. Un certero pelotazo a la espalda de la defensa encontró a José Martínez, quien dentro del área asistió a Wesley Da Silva para que este empujara el balón y pusiera el marcador 1-0 a favor de los locales.



Sobre llovido, mojado. Gualberto Villarroel, al minuto 8, tuvo un expulsado. Wallace Gómez vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada sobre Moisés Paniagua. La expulsión del defensor dejó al equipo con un hombre menos en el campo, brindando una oportunidad a Gualberto Villarroel para igualar las acciones.



Y no tardaron en aprovecharla. Al minuto 15, Saúl Tórrez protagonizó un golazo que dejó boquiabiertos a los espectadores. Desde fuera del área, el jugador de Gualberto Villarroel desató un potente disparo que sorprendió al arquero de Always Ready, estableciendo así el empate 1-1.



Tras el gol de Villarroel, el ímpetu del equipo visitante se hizo evidente, incluso con un hombre menos en el terreno de juego. Gualberto Villarroel equiparó las acciones y mostró determinación para buscar la victoria, sin que la inferioridad numérica fuera un obstáculo insalvable.



El choque se cerró con el suspenso de conocer al ganador, pero los minutos se consumieron. Always Ready y Gualberto Villarroel fue un vibrante espectáculo de fútbol, donde ambos equipos demostraron su calidad y entrega en busca de los tres puntos. A pesar del empate, la intensidad y los momentos de brillantez en el juego dejaron a los aficionados con ganas de más.