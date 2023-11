Herrera y Ábrego fueron llamados a la Verde en lugar de Bejarano y Cuéllar

El mediocampista Julio Herrera, de los registros de Always Ready; y el delantero Víctor Ábrego , de filas de Universitario de Vinto, fueron llamados por Zago para ocupar las plazas de Danny Bejarano, del Nea Salamina Famagusta de Chipre, y de Jaume Cuéllar, del Barcelona B de España.

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Diego Bejarano (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali de Colombia), Jairo Quinteros (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Baltika de Rusia) y Denilson Durán (Blooming).