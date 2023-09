Hinchas 'apretaron' a sus jugadores pagándoles sueldos y con palabras de aliento

Lucas, el impulsor de esta iniciativa, compartió en exclusiva con "Doble Amarilla" los detalles de la organización y los motivos detrás de esta noble causa. Comentó: "La idea surgió mientras estaba en casa . Mi familia es socia y nunca me pierdo un partido, pero en este momento, sentí que simplemente ser hincha no era suficiente. Vi cómo el club estaba en una situación desafiante y sentí la necesidad de actuar".



Al hablar sobre la planificación, Lucas enfatizó las diferencias que tenía con la actual comisión directiva y los diálogos que tuvo para hacer realidad esta iniciativa. Dijo: “Hablamos con el DT y dio el ok. Los jugadores contentos. Hablamos con el presidente también para decirle que acá no queremos ‘casarnos’ con nadie y dar perdón, venimos a laburar para salir de la situación. Salió todo bien, pusimos un CBU a disposición de los hinchas y largamos la campaña



“Fui a hablar con los dirigentes para pedirles colaboración porque siempre hay poca ayuda debido a las diferentes barras y los operativos policiales. Les dije que quería hacer el entrenamiento abierto y una colecta para los jugadores. Les aclaré que no era un premio o para motivarlos, sino para descontarlo de la actual deuda que tiene la CD con el plantel”



La colecta resultó un rotundo éxito, y Lucas compartió detalles sobre la recaudación y la entrega de fondos al equipo: "Fueron solo 28 horas y juntamos un millón de pesos. En el entrenamiento hubo entre 2000 y 2500 personas. Nunca se realizó algo así en Salta y fue todo en familia, no pasó ni un solo hecho de violencia. Además del CBU, pasamos varias urnas mientras fue la práctica para seguir sumando"".



“Alcanzamos 500 lucas (mil) en efectivo y 500 en la cuenta y al finalizar el entrenamiento nos reunimos con la CD para los recibos de sueldo y armar los listados de lo que va a recibir cada jugador para que realmente se descuente de la deuda que mantiene el club. El único beneficiado es Juventud: ni jugadores ni dirigentes y lo hicimos con un grupo de 10/15 personas”



Para concluir, Lucas dejó un mensaje inspirador sobre el papel que los aficionados y socios deberían desempeñar en las instituciones deportivas y el futuro del club: "El mensaje es claro: si dejamos los clubes solos, en manos de dirigentes que no tiene ganas de trabajar, o de lado los colores y nos gana la bronca, nunca vamos a salir. El patrimonio más grande de cada club es el hincha genuino, tenemos que estar más presentes en las malas”