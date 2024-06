Histórico 'banderazo' a Bolivia en la previa al choque contra EEUU por la Copa América

Este sábado, en vísperas del debut de la selección boliviana en la Copa América 2024, más de un centenar de hinchas de la Verde se congregaron frente al hotel de concentración en Arlington, Texas, para realizar un emotivo "banderazo" en apoyo a su equipo. Bolivia se enfrentará a Estados Unidos este domingo en el AT&T Stadium, marcando el inicio de su participación en el torneo continental.



Los aficionados, llenos de entusiasmo y patriotismo, entonaron el himno nacional, ovacionaron a los jugadores y corearon diversas canciones de aliento. La atmósfera fue electrizante, con banderas rojo, amarillo y verde, demostrando el fervor y la pasión de los hinchas por su selección.



Los jugadores, visiblemente emocionados, salieron del hotel para compartir este momento con sus seguidores. Agradecieron el apoyo incondicional y se comprometieron a dar lo mejor de sí en el partido contra Estados Unidos. "Este tipo de apoyo nos enorgullece y nos motiva a dejarlo todo en la cancha", expresó ‘Billy’ Viscarra, arquero de la Verde.



El defensor Luis Haquín, quien será el capitán del equipo, destacó la importancia de este respaldo en un momento crucial para el fútbol boliviano. "Nos duele mucho cuando las cosas no salen bien, pero este tipo de muestras de cariño nos impulsa a seguir luchando. Queremos cambiar la realidad de nuestro fútbol y este es el primer paso", afirmó el ‘Faraón’.



El director técnico de la selección, Antonio Carlos Zago, también agradeció a los hinchas y subrayó la importancia de su apoyo. "No podemos estar 10 años sin ganar en Copa América. Necesitamos de un proceso y de una mejoría en todo. Este tipo de apoyo es fundamental para nosotros", comentó Zago.



El banderazo no solo fue una muestra de apoyo, sino también un recordatorio del compromiso y la ilusión que la selección boliviana lleva consigo. Los jugadores y el cuerpo técnico están decididos a revertir los malos resultados de las últimas ediciones del torneo y devolver la alegría a sus seguidores.