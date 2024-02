Histórico de The Strongest se encuentra delicado de salud y requiere apoyo económico

Lucho Galarza, quien fuera arquero y capitán del equipo, contribuyó a la consagración de The Strongest como el primer campeón del fútbol boliviano en 1977 y posteriormente como entrenador.



El exjugador se encuentra internado en una clínica en Santa Cruz, donde está recibiendo tratamiento médico. Según informaron sus hijos, quienes han estado a su lado durante este proceso, Galarza se vio afectado por un mareo reciente que ha generado preocupación en su entorno cercano. Además, padece de artrosis y molestias en la cadera que dificultan su movilidad, así como una infección urinaria.



Con el fin de colaborar en los gastos médicos y el tratamiento necesario para su recuperación, la filial en Santa Cruz de la barra Ultra Sur del Tigre ha lanzado una campaña solidaria. En redes sociales, se ha difundido un código QR para recibir apoyo económico, y se ha proporcionado el número telefónico 65527734 como referencia para aquellos que deseen contribuir.



Galarza, de 73 años y nacido en Paraguay, es ciudadano boliviano por naturalización y ha dejado un legado significativo en el fútbol boliviano. Además de su destacada trayectoria en The Strongest, ha jugado en otros clubes importantes del país como Bolívar, Always Ready, Wilstermann, San José, Independiente y Blooming.