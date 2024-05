Huachipato fue contundente y venció 3-4 a Estudiantes por la Libertadores

El chileno Huachipato dio el gran golpe y derrotó 4-3 como visitante al argentino Estudiantes, en un estupendo cotejo por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores jugado este miércoles en el estadio Uno en La Plata (50 km al sur).



Javier Correa (12 y 49) y Santiago Ascacíbar (63) anotaron los goles de Estudiantes, mientras que para Huachipato convirtieron Maximiliano Rodríguez (37), Zaid Romero (45+1, en contra), Maximiliano Gutiérrez (51) y Carlos Villanueva (90+4).



Con los resultados del miércoles, Huachipato quedó segundo (8 puntos) en el Grupo C, por delante de Gremio (6), con un partido más que los de Porto Alegre, mientras que Estudiantes (5) quedó sin chances de llegar a los octavos de final en el fondo de la tabla, que tiene como líder al boliviano The Strongest (10), ya clasificado.



Tanto Huachipato como Estudiantes tienen partidos pendientes frente a Gremio, suspendidos en su momento por las inundaciones en el sur de Brasil, y en este contexto el equipo chileno recibirá a Gremio el 4 de junio, y Estudiantes visitará al tricolor gaúcho el sábado.



- Lluvia de goles -

Contrariamente a lo que podía esperarse de un duelo cerrado, argentinos y chilenos se prodigaron en un duelo entretenido, abierto, con muchas ocasiones en ambas áreas, más allá de los notorios desaciertos defensivos.



Fue Estudiantes el que abrió el marcador en una gran jugada de Tiago Palacios, que desbordó y abrió terreno sobre la derecha, y envió un centro a la puerta del área chica, por donde entró Javier Correa para cabecear y vencer al arquero.



Dominaba el equipo albirrojo en ese tramo del juego, pero en esa búsqueda de más ventaja dejaba importantes espacios en el fondo, y poco después de la media hora llegó la igualdad en la primera llegada clara de la visita, con un centro cruzado que bajó Cris Martínez para Maxi Rodríguez, que en una gran acción giró y de media vuelta mandó el balón al rincón.



Ascacibar casi anota el segundo local con un bombazo dentro del área que obligó a una buena estirada de Parra, y ya en el tiempo de descuento, Huachipato sorprendió con el segundo tanto, en un centro de Maxi Gutiérrez desde la derecha, que Zaid buscó despejar, pero no hizo más que meter el balón en el primer palo.



Mostró carácter el León para ir en busca de la igualdad, que llegó enseguida, apenas comenzada la segunda parte, en un envío aéreo con doble cabezazo, el segundo a cargo de Correa por el segundo palo.



- Por los octavos en Chile -

Pero nada le duraría la alegría al local, porque nada más reanudar, el equipo chileno volvió a pasar al frente, en una acción por la izquierda, cuando Palmezano asistió para la llegada de Gutiérrez, que fusiló a Mansilla con un derechazo seco.



Tozudo y valeroso, inclinó la cancha Estudiantes frente al equipo de Talcahuano, que ensayó una defensa tenaz, en un duelo abierto, en el que Parra salvó ante una incursión de Palacios, y Cristian Martínez se apuró a definir en un contraataque propicio para los chilenos.



Por decantación llegó el tercer empate de la noche, en un envío del colombiano Cetré por la izquierda que pasó en lo alto del área, y por detrás de todos llegó el ‘Ruso’ Ascacibar para definir con un derechazo entre las piernas de Parra.



Sin claridad, sin jugar bien, Estudiantes buscaba el triunfo que necesitaba, pero Huachipato lo esperó agazapado, y en tiempo agregado, aparecieron los espacios, Silva condujo y pasó para para Saez, que asistió para la llegada de Villanueva por el centro del área, con tranquilidad para definir con un zurdazo rasante ante el indefenso Mansilla.



Dio un gran paso Huachipato para la clasificación, que intentará sellar frente a Gremio la semana próxima, y sufrió Estudiantes, que se queda con un pie y medio fuera de la Copa, sin depender de sí mismo, lastrado por sus errores y la contundencia del conjunto chileno.