Humberto Viviani: “Bentaberry pisó a Vásquez, eso no hace un colega futbolista”

Luego del escandaloso amistoso entre Guabirá y Bolívar que terminó en batalla campal, Humberto Viviani, director técnico del conjunto montereño, no ocultó su impotencia por la agresión de Bryan Bentaberry sobre su jugador Ronaldo Vásquez.



“Voy a mostrar que tiene Vásquez (agarra su celular y muestra las heridas del jugador). Eso tiene porque Bentaberry lo ha pisado, no es para menos. Es por eso que todos los jugadores de Guabirá persiguen a Bentaberry”, indicó.



“No se le hace eso a un colega futbolista, pero aún en un partido amistoso. Hay que saber perder y recibir cuando se entra duro en una acción. El fútbol es de roce pero no da para llegar a estos extremos”, añadió.



Transcurría el minuto 37 cuando Ronaldo Vásquez (Guabirá) y Leonel Justino (Bolívar) protagonizaron a una pelea a puños que desencadenó en el bochorno.



En ese momento, Bryan Bentaberry apareció por detrás de Vásquez y le propinó un pisotón en la cara, produciéndole diversas cortaduras.