Icardi conduce al Galatasaray a su 23º título en la liga turca

Fútbol

"No me preocupa mi futuro", dice el DT del Sevilla antes de la final de Europa League

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, aseguró este martes que afronta la final de la Europa League ante la Roma, el miércoles en Budapest, sin pensar en que no tiene asegurada su continuidad en el club andaluz: "No me preocupa mi futuro".