Independiente empata en Sucre con FC Universitario (0-0) y se complica

Independiente Petrolero quedó con un pie fuera del torneo Apertura con el empate sin goles que logró en Sucre este domingo ante FC Universitario de Vinto.

Los capitalinos necesitaban los tres puntos para mantener sus posibilidades de clasificación a la siguiente ronda a una fecha del final de la primera fase del torneo.

Lo mismo para los cochabambinos, al que no le sirve el punto de visitante, pues sigue último en el grupo B con 16 puntos, a tres del cuarto clasificado que es Always Ready, que derrotó en El Alto a Blooming por 3-0.

Tras este resultado, ahora el equipo que dirige Marcelo Robledo debe ganar su último partido de la fase y esperar que Always, Wilstermann y Real Tomayapo no sumen para meterse a los play off, caso contrario quedará eliminado.