Independiente Medellín goleó por 4-0 a Always Ready y le quitó el cupo en octavos de Sudamericana

Always Ready intentó defenderse, pero no pudo . Independiente Medellín logró golear al equipo alteño y robarle la punta del grupo A de la Copa Sudamericana. Con el 4-0 en Colombia, los millonarios se instalaron en el repechaje (dieciseisavos de final), mientras que los cafetaleros entraron a octavos de manera directa.

El primer tiempo del partido finalizó sin goles, con los albirrojos resistiendo los embates del equipo local. Always Ready logró mantener el marcador en 0-0, incluso creando algunas oportunidades de peligro a través de sus delanteros Wesley Da Silva y José Carabalí, aunque sin éxito en la definición.



Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en la segunda mitad. Apenas iniciado el complemento, Mender García abrió el marcador para el DIM al minuto 46, capitalizando un error defensivo del equipo visitante. Este gol desató la ofensiva del equipo colombiano.



Los siguientes minutos fueron fatídicos para Always Ready. Al minuto 53, un cabezazo de Ortiz, que terminó siendo desviado por el portero Baroja en propia puerta, incrementó la ventaja del DIM a 2-0. Solo dos minutos después, Brayan León Muñiz aprovechó un mal despeje de Suárez para anotar el tercer gol del encuentro.



El dominio de Independiente Medellín fue absoluto durante el resto del partido, con la defensa de Always Ready completamente desarticulada. A los 83 minutos, Moreno selló la goleada con un gol tras una jugada individual, estableciendo el definitivo 4-0 en el marcador.



Con este resultado, Independiente Medellín clasifica directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, Always Ready deberá disputar dos partidos de repechaje contra uno de los equipos que termine en tercer lugar en la Copa Libertadores.