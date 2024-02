Independiente y Always Ready cerrarán la segunda fecha del Torneo Apertura

Este viernes, el Torneo Apertura vivirá el cierre de su segunda fecha con un emocionante encuentro entre Independiente y Always Ready en el estadio Patria de Sucre. El pitazo inicial está programado para las 16:30 horas, prometiendo un choque lleno de intensidad y determinación por parte de ambos equipos.



El encuentro estará bajo la supervisión del árbitro Jordy Alemán, quien será asistido por Carlos Tapia y Pedro Ávalos en las bandas. Para asegurar el correcto desarrollo del juego, el VAR estará a cargo de Renán Castillo y Edwar Saavedra, quienes estarán atentos a cualquier situación polémica que pueda surgir.



Tanto Independiente como Always Ready llegan a este enfrentamiento con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos. El equipo local viene de sufrir una derrota ante Guabirá por 2-1 en la jornada anterior, mientras que Always Ready logró un empate 1-1 frente a Universitario en El Alto.