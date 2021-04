Inédito: conoce el monto que recibirá el campeón de la Copa América 2021

Escucha esta nota aquí

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa América Argentina 2021 Colombia y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ajusta los detalles. La mañana de este jueves informó que el premio para la mejor selección sudamericana se incrementó en $us 2.500.000, recibirá un total $us 10.000.000. El torneo arrancará el próximo 13 de junio.

La determinación la tomaron este viernes, los presidentes de las asociaciones miembros en el consejo que se llevó a cabo virtualmente. “Con esto, el torneo de selecciones más antiguo del mundo gana aún más atractivo y competitividad”, se lee en la nota de prensa del ente sudamericano.

Los combinados participantes recibirán $us 4.000.000 para su preparación y logística, como sucedió en la pasada versión. “La selección ganadora del torneo se alzará con un premio de $us 10.000.000, que se sumarán a los $us 4.000.000 que recibe cada selección en concepto de preparación y logística”, concluye.

El torneo de selecciones más antiguo del mundo llegará a su fin el 10 de julio.