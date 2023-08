Inglaterra barre a China y se clasifica junto a Dinamarca a octavos del Mundial femenino

Por su parte, la selección danesa venció de manera menos holgada a Haití (2-0) en Perth, pero un penal y un gol en el minuto 90+10 fueron suficientes para asegurar su plaza en la siguiente ronda, en la que se enfrentará a la coanfitriona Australia el lunes.



Las inglesas se medirán ese mismo día a Nigeria en octavos del Mundial organizado en Australia y Nueva Zelanda.



Las Leonas, vigentes campeonas de Europa, dominaron desde el primer minuto el encuentro ante China, que encajó el primer tanto en el minuto 4 por parte de Alessia Russo y un segundo de Lauren Hemp en el 26.



La joven delantera del Chelsea, Lauren James, se encargó de darle a las inglesas el tercer gol desde fuera del área (41).



James estuvo cerca de firmar minutos después el cuarto tanto, de nuevo con un remate desde fuera del área, pero finalmente fue anulado por fuera de juego de Lucy Bronze, que no intervenía en ese momento en la jugada pero asistió segundos después a la delantera del Chelsea.



En la segunda parte, la china Wang Shuang convirtió un penal en el único gol de su selección en este encuentro (57). Lauren James, que se había quedado con ganas del doblete, marcó una impresionante volea en el minuto 65.



Sus compañeras Chloe Kelly (77) y Rachel Dally (84) pusieron el broche de oro a la actuación inglesa con otros dos tantos.



Inglaterra supera la fase de grupos de este Mundial 2023 con nueve puntos y confiada, con tres victorias en tres partidos, mientras que China y Haití se despiden del torneo.