Inglaterra cumple con una tranquila goleada 4-0 en Malta

En el grupo C, Inglaterra mantiene un recorrido perfecto, con un pleno de 9 puntos, ya que había ganado ya a Italia (2-1) y Ucrania (2-0) en las jornadas iniciales, el pasado marzo.



Por contra, Malta cuenta sus tres partidos disputados en el grupo por derrotas, ya que había caído en marzo en sus duelos ante Macedonia del Norte e Italia.



El duelo de este viernes en el estadio Ta'Qali en Attard, en el centro de la isla principal del archipiélago maltés, apenas tuvo historia e Inglaterra tomó pronto distancias en el marcador.



En el minuto 8, un centro de Bukayo Saka fue introducido en su propia portería por Ferdinando Apap cuando intentaba despejar y en el 28 Trent Alexander-Arnold puso ya distancias en el electrónico con un disparo desde la frontal del área.



Poco después, en el 31, Harry Kane transformó un penal que habían cometido sobre él mismo, que permitió al equipo de los Tres Leones llegar con tres tantos de margen al descanso.



En la segunda mitad, Inglaterra no pisó el acelerador ante un equipo maltés que no pudo inquietar de verdad a Jordan Pickford.



Kane rozó su segundo gol de la noche con un remate que se fue fuera en el 58 pero el cuarto tanto inglés llegó ya en el 83, con un penal transformado por Callum Wilson.



"He aprovechado bien. Me encanta jugar al fútbol, estar en el campo y representar a mi país. Me alegro de haber jugado los noventa minutos. Después del pequeño parón tras el final de la liga había que recuperar el ritmo, pero he disfrutado y lo recordaré mucho tiempo", declaró Alexander-Arnold a Channel 4.



No está presente en esta ventana de partidos internacional la joven promesa Jude Bellingham, flamante nuevo jugador del Real Madrid, que está recuperándose de una lesión en los isquiotibiales.



En la siguiente jornada del grupo, Inglaterra recibirá el lunes a Macedonia del Norte en Mánchester, mientras que Malta intentará sumar su primer punto en estas eliminatorias visitando a Ucrania, que jugará ese partido como local en Eslovaquia debido a la invasión rusa de su país.