Inglaterra derrota 3-1 a Italia y se clasifica a la Eurocopa-2024

Inglaterra, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, selló su billete a la Eurocopa tomándose de paso la venganza este martes ante Italia (3-1), su verdugo en la última final continental, también en Wembley, y que ahora ve peligrar su presencia en Alemania-2024.



En Londres, los Three Lions remontaron el gol inicial de los 'Azzurri' y ofrecieron a sus aficionados una victoria esperanzadora y convincente, dos años después de la cruel derrota en los penales en la final de la Eurocopa.



Italia se adelantó por medio de Gianluca Scamacca (15). Pero el delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, con dos goles (32, de penal, y 77) y Marcus Rashford (57) marcaron los goles de los 'Three Lions', que se aseguraron el liderato del grupo C.



Los ingleses mostraron sangre fría, ganas y una buena dosis de talento bajo la batuta de su capitán Kane y de su joven lugarteniente Bellingham.



Así pues, Inglaterra se postula como una de las favoritas en Alemania, junto a otras grandes del continente como Francia, España o Bélgica, ya clasificadas, además de la Mannschaft, por su condición de anfitriona.



Los italianos, campeones de Europa pero ausentes de los dos últimos Mundiales, podrían perderse de nuevo una gran cita internacional. Son terceros con tres puntos menos que Ucrania, a la que se enfrentarán en la última fecha del clasificatorio, el 20 de noviembre.