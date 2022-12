Inglaterra y Francia, dos ataques de fuego con dudas en defensa

Tanto los vigentes campeones del mundo como los actuales subcampeones de Europa llegaron a Qatar con dudas en cuanto a sus defensas, con un balance similar de dos 'clean-sheets' (partidos sin encajar un gol) en sus ocho encuentros disputados en 2022.



Por este motivo, el pragmático Didier Deschamps decidió abandonar su sistema de cinco defensas (tres centrales y dos carrileros), considerando que su equipo estaba "en dificultades" y "muy frecuentemente en desequilibrio".



La vuelta a la defensa de cuatro, como en 2018, quedó en el aire por las bajas a última hora de dos titulares como Presnel Kimpembe y Lucas Hernández, pero Deschamps no ha modificado sus planes y el éxito es limitado. En Doha, los 'Bleus' han encajado un gol en cada partido.



Unas cifras para no estar tranquilos teniendo en cuenta que el rival en cuartos ha marcado 12 goles en cuatro partidos, con un ataque en el que destaca el desborde por las bandas (con Foden, Rashford, Sterling y Grealish) y la creatividad por el centro de Bellingham, Saka y, especialmente, Kane, que en este torneo ha mudado del goleador letal que suele ser en el Tottenham, a un jugador más participativo y asistente.



- Duelo Mbappé-Walker -

"En efecto, habrá que cerrar bien los costados... pero ellos también", admitió Olivier Giroud, que en este torneo, en el que ha marcado tres goles, se está beneficiando del trabajo en las bandas de Ousmane Dembélé (dos asistencias) a la derecha y Mbappé (cinco goles y dos asistencias) a la izquierda.



Hasta ahora, Inglaterra ha concedido muy pocas ocasiones y solo ha recibido dos goles, ambos en el partido del debut contra Irán (6-2) y cuando el marcador ya estaba sentenciado. Pese a las dudas que había antes del certamen, la dupla central formada por John Stones y por el discutido Harry Maguire está sacando con nota los partidos y el portero Jordan Pickford ofrece una mejor versión de la que se ve habitualmente en el Everton.



No obstante, hay que relativizar los tres partidos con portería a cero por el nivel de sus rivales (Estados Unidos, Gales y Senegal), muy inferior al de Mbappé y compañía.



Una de las dudas a resolver es qué plan tiene Southgate para intentar parar al delantero del París SG. En su plantel cuenta con un defensor que ya ha demostrado, en los enfrentamientos entre el Manchester City y el PSG en Liga de Campeones, que puede secar al oriundo de Bondy: Kyle Walker.



"No pienso en otro lateral derecho en el mundo mejor para esa función", ha declarado el antiguo defensa Gary Neville. "Va a marcarle de cerca y tiene más empaque que los defensas polacos", añadió.



- Elección táctica -

Contra Francia, Southgate podría tener la tentación de centrar a Walker para evitar que Mbappé, cuando abandona la banda, encare en el uno contra uno a Stones, mucho más lento, por lo que plantaría un esquema con tres defensores centrales, un dibujo que ya utilizó con frecuencia en el pasado sobre todo ante equipos grandes, pero que le valió muchas críticas en su país tras perder la Eurocopa-2021 contra Italia en los penales.



Es un esquema que no ha utilizado aún en Catar, pero le permitiría sumar en la banda derecha a Kieran Trippier, e incluso a Bukayo Saka, como carrileros para hacer un 2x1 frente a Mbappé.



Pero esta elección conllevaría tener que sacrificar a uno de los tres centrocampistas (Declan Rice, Jude Belligham o Jordan Henderson), que por ahora han tenido un rendimiento excelente, también en las labores de contención.



Inglaterra también es consciente que no puede centrarse únicamente en Mbappé, ya que eso liberaría a Griezmann, Giroud y, sobre todo, Dembélé, otra flecha por la derecha y que tendrán que intentar parar el lateral Luke Shaw y Maguire.



Este duelo entre históricos del fútbol europeo puede acabar siendo una partida de ajedrez.