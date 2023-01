¿Iniciará el fútbol en Bolivia?

El fútbol en Bolivia nuevamente corre riesgo de no iniciar. La aprehensión de David Paniagua desató muchas posturas y reacciones que hacen dudar del inicio del campeonato boliviano . El primer partido está programado para este viernes 3 de febrero.

En respuesta, se reunieron la FBF y los dirigentes de los clubes. Ellos garantizaron el inicio del torneo, se desligaron de un problema que ellos consideran ajeno a la FBF, y además indicaron que en caso de no iniciar en fecha, habrán multas y perjuicios para cada club.

Serían 20.000 dólares por club que no juegue, ya que los contratos con la televisión son estrictos. En total, cada fecha no jugada significarían 340.000 dólares que la FBF y los clubes deberán pagar. Clubes como Wilstermann, Blooming, Real Santa Cruz y algunos otros más, no podrán cubrir esa cuota y tampoco les conviene acrecentar sus deudas debido a sus problemas económicos propios.