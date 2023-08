Iniesta lamenta que Rubiales "esté perjudicando la imagen" del fútbol español

"Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista" ante lo ocurrido en torno "a nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina", escribió Iniesta en sus redes sociales.

"Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial", añadió el autor del gol contra Holanda en la final de 2010, que dio a España su primera Copa del Mundo.

"No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", afirmó, continuando la estela de reacciones censurando la actuación de Rubiales.