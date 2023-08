¡Insólito! Deportivo Pereira eliminó al Independiente del Valle de Marcelo Martins

El modesto Pereira de Colombia, el equipo sorpresa de Sudamérica, igualó este miércoles 1-1 ante el "matagigantes" Independiente del Valle de Ecuador y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, gracias a la ventaja de 1-0 en la ida.



Debutante absoluto en el principal torneo de clubes de la Conmebol, el conjunto matecaña soportó los 2.850 m de altitud en el estadio Atahualpa de Quito y dio pasos de titán al sacar del camino al campeón actual de la Copa Sudamericana.



Michael Hoyos ilusionó a la afición local con un gol al minuto 6, pero en el 88 erró un penal. Larry Angulo había igualado en el 50.



Lejos de ser la cenicienta de la competencia, Pereira buscará seguir haciendo historia ante el vencedor de la serie entre Atlético Mineiro y Palmeiras.



- Caliente -

El partido fue de alta temperatura. Los jugadores de Pereira no habían entrado aún en ritmo de juego cuando Del Valle atacaba sin compasión.



Luego de algunos intentos tempraneros, Michael Hoyos abrió el marcador. Tras un tiro de esquina, un defensor del Pereira se atravesó en la trayectoria del balón. La pelota quedó sin dueño en el área y el delantero argentino-ecuatoriano fusiló al portero.



La igualdad parcial no fue suficiente y los de Martín Anselmi de inmediato buscaron el segundo tanto para estar tranquilos y olvidarse del partido de ida en Colombia, en el que pudieron perder por varios goles de no ser por su portero, Moisés "la araña" Ramírez.



Opciones no le faltaron al local para ampliar el marcado en la primera parte, incluido una ocasión que Hoyos erró sin explicaciones debajo del arco. Cuando Pereira pudo sacudirse también tuvo oportunidades de marcar.



La sensación térmica aumentó con peleas entre los jugadores, especialmente después de que un futbolista de Del Valle tumbara al entrenador rival, Alejandro Restrepo.



- Hoyos villano -

Después del entretiempo los equipos parecían otros en la cancha de Quito, una ciudad consternada por el asesinato pocos minutos antes del inicio del partido de un candidato presidencial.



Cinco minutos después del descanso el mediocampista Larry Angulo envió un balón a ras de pasto y cerca a un palo. Para Ramírez fue imposible detenerlo.



Con la clasificación en el bolsillo, Pereira jugó con el desespero de "matagigantes", aunque no tuvo calma.



Del Valle intentó de todas las maneras y estuvo cerca de lograr su objetivo. En el 88, tras varios minutos de indecisión, el árbitro pitó un penal con ayuda del VAR a su favor.



De un desempeño flojo disimulado por el gol, Hoyos pateó el balón lejos del arco de Aldair Quintana.



Aunque es relativamente nuevo en la dirección técnica (debutó en 2021 como DT en propiedad), Restrepo y le ganó el pulso a Anselmi, que desde el año pasado dirige desde la línea.