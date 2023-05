Inter a por la 'Coppa' contra Fiorentina antes de pensar en la Champions

Aunque no haya podido hacer sombra al Nápoles en la Serie A, el equipo entrenado por Simone Inzaghi está en disposición de ganar todas las otras competiciones en las que ha participado esta temporada.



Tras el triunfo en la Supercopa de Italia en enero contra el AC Milan (3-0), el pleno pasa por una coronación el miércoles en el Olímpico romano y por la consecución del máximo título europeo el 10 de junio en Estambul contra el gran favorito, el Manchester City.



Vigente campeón copero, verdugo de la Juventus en semifinales (1-1, 1-0) y primer equipo italiano en alcanzar la final de Champions desde 2017, el Inter parte como gran favorito para conquistar la que sería la novena 'coppa' de su historia, aunque el gran peligro es que los interistas tengan ya la cabeza en Estambul...



"Es un riesgo. Es normal que la concentración se centre ahora en lo más importante a venir, pero tiene que ser el entrenador, el club y los jugadores los que deben buscar la atención para afrontar todos estos compromisos", destacó el lunes el administrador delegado Giuseppe Marotta.



"La Copa de Italia es un trofeo de gran prestigio, que valoramos. Estoy seguro que los jugadores encontrarán la concentración contra un rival de gran calidad", añadió el dirigente.



- Sin títulos desde 2021 -

La Fiorentina se encuentra en un caso parecido al Inter. Si el equipo lombardo ha decepcionado en la Serie A y no tiene garantizada una plaza para la próxima Champions, los florentinos son undécimos, fuera de puestos europeos y han 'salvado' la temporada con los torneos coperos.



Además de la 'Coppa', la Fiorentina tiene la posibilidad de sumar un título europeo, la Conference League, ya que debe jugar la final contra el West Ham el 7 de junio.



Sería la ocasión de acabar con más de dos décadas de sequía de títulos, desde la 'Coppa' de 2001, que fue la sexta para el equipo 'viola'.



"Tendremos que jugar como somos: un equipo realmente imprevisible. Tenemos una gran confianza", afirmó el director deportivo Daniele Pradè.



Sin disponer de un plantel tan amplio como su rival, el entrenador de la Fiorentina, Vincenzo Italiano (45 años), cuya reputación no para de crecer en el calcio, ha admitido que su equipo llega al final de temporada "agotado".



"Pero estoy convencido que vamos a recuperar toda nuestra energía, al menos para poner en dificultades a uno de los mejores equipos de Italia", declaró el entrenador, cuyo nombre suena en la prensa italiana para sustituir a Luciano Spalletti si el técnico que ha conquistado el 'Scudetto' con el Nápoles no sigue la próxima temporada en el equipo campeón.



Y en la Serie A, la Fiorentina se llevó el último duelo frente al Inter (1-0), en San Siro en abril. Un precedente que llena de esperanzas a los florentinos.