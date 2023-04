Inter-Benfica, pulso por las 'semis' de Champions entre equipos en crisis

"Tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer en el campo, estar motivados y con la mente abierta y limpia para lograr un rendimiento máximo. Si no lo hacemos, estaremos fuera de la Champions League", afirmó el entrenador del conjunto lisboeta, el alemán Roger Schmidt.

Al Inter no le van mucho mejor las cosas. De hecho, la de Lisboa es la única victoria en los últimos ocho partidos disputados y tiene muy complicado incluso entrar en la próxima Liga de Campeones por la vía de la Serie A después de que el fin de semana cosechase ante el Monza su undécima derrota en 30 jornadas del campeonato.

Peor aún, el Inter ha perdido los tres últimos partidos que ha disputado como local y en ninguno de ellos logró marcar un solo gol; el equipo apenas promedia un tanto de media por partido en la segunda parte del campeonato y uno de sus máximos goleadores , el argentino Lautaro Martínez, no marca desde el 5 de marzo.

- "No marcamos suficiente" -

Las cifras del resto de delanteros son incluso peores: el bosnio Edin Dzeko festejó por última vez en el partido de Supercopa contra el Milan en enero y el argentino Joaquín Correa no ha marcado en 2023, siendo su último tanto en octubre. Y el regreso del belga Romelu Lukaku no está siendo tan exitoso como su primera etapa, cuando ayudó a ganar el 'Scudetto' hace dos temporadas, y parece que regresará al Chelsea al final de su cesión.