Inter-Juve y Lazio-Roma, platos fuertes de la Serie A

El derbi romano como apertura el viernes, el duelo entre los dos favoritos al título, Inter y Juventus, el domingo, y un posible título de campeón de invierno el lunes para el líder Milan. La 18ª jornada de la liga italiana se anuncia rica en platos fuertes.



En la penúltima jornada de la primera vuelta, la ausencia de aficionados se antojará sin duda un poco más dolorosa que en las semanas anteriores.



Así será en el Estadio Olímpico, con el derbi de la capital entre un Lazio herido (8º) tras un inicio de campeonato marcado por la falta de energía debido a su participación en la Champions, y una Roma decidida a defender su tercera plaza, como demostró la semana pasada logrando un empate (2-2) ante el Inter (2º).



En San Siro los hinchas serán también los grandes ausentes en el Inter-Juve, un duelo entre el segundo y el primero del último campeonato, pero sobre todo los dos equipos mejor armados sobre el papel para lograr el Scudetto al final de temporada.



Una verdadera noche de gala en el césped del mejor ataque (Inter, 43 goles) y la mejor defensa (Juventus, 16 recibidos) y los dos mejores artilleros de la Serie A (Cristiano Ronaldo, 15 goles y Romelu Lukaku, 12).



"Nos enfrentamos al mejor equipo sin duda, que domina desde hace nueve años en Italia. Será una motivación para medir hasta qué punto la diferencia se puede reducir en el campo", señaló el técnico interista Antonio Conte, que llegó al banquillo de los Nerazzurri en 2019 para devolver al club a la cima.



El Inter, segundo a tres puntos del Milan, tiene cuatro de ventaja sobre la Juventus, cuarto y con un partido menos. Pero la estadística -el Inter no ha ganado a la Juventus desde septiembre de 2016, siete partidos-, así como la dinámica juegan a favor del gigante turinés.



Los vigentes campeones han encadenado tres victorias consecutivas, derrotando 3-1 al Milan el domingo, también en San Siro.



El Inter ha perdido su solidez de finales de 2020, que le permitió encadenar ocho victorias consecutivas. Y se ha dejado cinco puntos en los últimos dos partidos, ante la Sampdoria (2-1) y la Roma (2-2).



Demasiado débiles en defensa, los Nerazzurri tuvieron que batallar 120 minutos el miércoles en octavos de la Copa para ganar a la Fiorentina (2-1 en la prolongación). La consolación, la Juventus no lo hizo mejor, ganando 3-2 al Génova también en el tiempo extra.



En caso de paso en falso de Inter, el Milan podría ser campeón de invierno el lunes en su visita al Cagliari (16º). Zlatan Ibrahimovic volverá al once titular, en el que no estará el suspendido Rafael Leao.