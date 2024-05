Inter recibe su trofeo de campeón tras empate de trámite ante Lazio

El Inter de Milán tuvo que contentarse con un empate (1-1) ante la Lazio en su último partido como local esta temporada, antes de recibir el trofeo de su vigésimo título de campeón de Italia, este domingo en el estadio Giuseppe Meazza.



El equipo de Simone Inzaghi, que solo sufrió dos derrotas en todo el curso liguero, se vio abajo en el marcador en el minuto 32, por un tanto del japonés Daichi Kamada. Los interistas evitaron la derrota con un gol del neerlandés Denzel Dumfries en el 88.



El Inter, que se proclamó matemáticamente campeón de Italia en abril, cuando ganó 2-1 el derbi al AC Milan en la 33ª jornada, tiene 19 puntos de ventaja sobre sus vecinos, segundos y derrotados 3-1 el sábado por el Torino, a una jornada para el final del campeonato.



El resultado contra la Lazio era en gran medida anecdótico para los 'tifosi' del Inter, que acudieron en masa a San Siro para festejar el 'Scudetto' varias semanas después de haberlo logrado matemáticamente.



Decenas de miles de hinchas del Inter disfrutaron del domingo en las calles de la capital, en una jornada festiva con motivo de la entrega de esa "Coppa Campioni Italia", levantada por el argentino Lautaro Martínez en calidad de capitán.



La próxima temporada, las camisetas del Inter estarán adornadas por dos estrellas doradas por esos veinte títulos nacionales, que le convierten en el segundo más laureado del 'Calcio', solo superado por la Juventus (36).



La Lazio (60 puntos) se consolida en el séptimo puesto y da prácticamente por cerrada su clasificación para la Europa League, para la que ya aseguró su plaza su vecina Roma (6ª, 63), que venció 1-0 al Génova con un tanto del belga Romelu Lukaku.



- Ruido en los despachos -

Si bien el Inter ha logrado una temporada histórica en el campo, el club no atraviesa su mejor momento fuera de él por una cuestión económica.



Su propietario, el grupo chino Suning, tiene hasta el martes para devolver al fondo estadounidense Oaktree un préstamo de 275 millones de euros concedido en 2021 para hacer frente al impacto negativo de la pandemia del covid-19 en sus cuentas.



Según una fuente cercana al asunto, "no ha llegado ningún documento que muestre que habrá un comprador creíble o un socio dispuesto a refinanciar el préstamo" del Inter.



"Es poco probable" que Suning cumpla con sus obligaciones financieras ante Oaktree, añadió esta fuente.



Si Suning no consigue reembolsar ese préstamo, el fondo estadounidense podría asumir el control del Inter y ponerse en busca de un comprador.



El Inter podría así encontrarse en la situación del AC Milan, que pasó en 2018 a estar bajo control del fondo Elliott, que había concedido un préstamo no devuelto. El AC Milan fue luego comprado, en agosto de 2022, por RedBird, otro fondo estadounidense.



"Estamos centrados en lo que ocurre en el campo. Todo lo que podemos hacer hoy es disfrutar del momento, disfrutar con la fiesta del título junto a nuestras familias y nuestros amigos", afirmó al respecto Lautaro Martínez, en alusión a esos problemas que vive la entidad.



- Sassuolo desciende -

En la batalla estrictamente deportiva, el punto caliente de este domingo en Italia estaba en la parte baja y en la lucha por la permanencia.



El Sassuolo (19º) descendió a la Serie A después de su derrota en casa ante el Cagliari (2-0), que se salva de la quema.



Con sus 29 puntos, el club de Emilia-Romaña ya no puede alcanzar la 17ª plaza, la que permite la permanencia, que ocupa el Udinese (34 puntos), que empató por su parte en Empoli (1-1) en el descuento.



El Sassuolo jugaba en la élite italiana desde 2013 y tuvo como mejor resultado un octavo puesto al término de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021, cuando estaba entrenado por Roberto De Zerbi.



Se conoce ya la identidad de dos de los tres equipos descendidos a la Serie B, Salernitana y Sassuolo, que serán reemplazados en la temporada 2024-2025 por Parma y Como, que ya tienen seguro su ascenso a la Serie A.



Cuatro clubes, del Frosinone (15º, 35 puntos) al Empoli (18º, 33), pueden todavía quedarse con el último puesto de descenso al término de la 38ª jornada, que se juega el próximo fin de semana.