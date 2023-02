Inter se estrella contra la Sampdoria y hace más líder al Nápoles

El Inter (2º) no pasó del empate sin goles en su desplazamiento a Génova para jugar contra la Sampdoria (19ª), un resultado que hace más líder al Nápoles, este lunes al cierre de la 22ª jornada de la Serie A.



Quince puntos separan ya al Nápoles del Inter (59 por 44), que además ve como sus perseguidores, Atalanta, Roma y Milan se colocan a solo tres puntos (41).



"Sigo diciendo que solo podemos mirarnos a nosotros mismos", declaró tras el partido el entrenador del Inter Simone Inzaghi al ser preguntado por la carrera al título.



"No estamos satisfechos con el resultado", añadió.



El equipo 'nerazzurri' dominó el encuentro, pero se encontró ante un inmenso partidazo de Emil Audero, con cinco atajadas clave para mantener a cero la portería de la Sampdoria, entre ellas una en el descuento (90+2) a zurdazo de Francesco Acerbi desde 25 metros que el arquero desvió lo justo para que la pelota se estrellase en la madera.



El escenario parece repetirse para el Inter con respecto a la pasada temporada, cuando en la segunda parte del curso fue incapaz de seguir el ritmo del entonces líder Milan, que acabaría ganando el 'Scudetto'.



El Nápoles, que esta jornada se volvió a mostrar intratable derrotando 3-0 a la Cremonese, parece más cerca que nunca de su tercer título, el primero tras los dos que ganó el equipo liderado por Diego Maradona en 1987 y 1990.



- Recuerdo a víctimas del sismo -

En la última década, el Nápoles acabó subcampeón en cuatro ocasiones (2013, 2016, 2018 y 2019), pero nunca hasta ahora pudo levantar el trofeo.



El partido en Génova estuvo también marcada por una pancarta en recuerdo de las 35.000 personas fallecidas en el reciente sismo ocurrido en Turquía y Siria.



El internacional turco del Inter Hakan Calhanoglu pareció emocionado y mostró una camiseta con el mensaje "Recen por Turquía" durante el calentamiento.



"Quiero agradecer el apoyo en estos momentos de mis compañeros, de los aficionados y del club. Estamos tratando de ayudar al país como podemos. Las imágenes que hemos visto hacen daño, pero la vida sigue y espero que la gente pueda salir de esta situación lo antes posible", declaró el delantero de 29 años.



El punto conseguido tampoco deja satisfecha a la Sampdoria, que vio como en el otro partido del lunes el Hellas Verona (18º), rival directo por la permanencia, derrotó por 1-0 a la Salernitana (16º).



El equipo de Génova queda a 8 puntos de la salvación, que en estos momentos marca la Spezia.



No fue un buen día para los equipos de la capital de la Liguria, ya que el Génova, ahora en la Serie B, fue sancionado con la retirada de un punto por impago de impuestos, informó la Federación Italiana de Fútbol (FIGN).



El Génova ocupa actualmente la segunda plaza de la Serie B con 42 puntos, a 12 del líder Frosinone.