Inter y AC Milan ganan pero siguen lejos del Nápoles

El Inter de Milán y el AC Milan ya no sueñan con el 'Scudetto', que ya acaricia el Nápoles, pero los dos últimos campeones de la Serie A no ceden en el podio merced a sus victorias sobre Udinese (3-1) y Monza (1-0) en la 23ª fecha del campeonato italiano.



A quince fechas para el final, el Nápoles, que se impuso el viernes 2-0 en Sassuolo, conserva una ventaja más que confortable para su tercer título liguero, el primero desde los dos de la época de Diego Maradona (1987, 1990). Los napolitanos tienen un colchón de 15 unidades con los Nerazzurri, campeones en 2021, y de 18 unidades sobre los Rossoneri, último equipo en llevar un 'Scudetto' a su palmarés.



Después del desangelado 0-0 en Génova contra la Sampdoria el lunes, el Inter logró tres puntos, que si bien no le sirven de mucho en la carrera por el 'Scudetto' sí permiten al conjunto 'nerazzurro' recuperar sensaciones antes de una de las citas clave de la temporada, el partido en casa ante el Oporto en la ida de octavos de Champions.



Y otra buena noticia para los interistas: Romelu Lukaku parece dejar atrás sus meses lastrado por una lesión y su decepcionante Mundial de Catar al abrir su contador de goles en 2023.



El belga tuvo que repetir un penal fallado en su primer intento, pero el lanzamiento fue anulado al haber entrado un defensor del Udinese demasiado pronto en el área (20).



El esloveno Sandi Lovric puso las tablas en el marcador antes de la pausa al culminar una contra (43), pero el equipo de Simone Inzaghi recuperó su mordiente para llevarse la victoria en el segundo tiempo merced a los goles del armenio Henrikh Mkhitaryan, de disparo con la diestra desde el balcón del área (73), y del argentino Lautaro Martínez, autor de su 13º gol de la temporada en la Serie A tras una buena finalización de un mano a mano con el arqueo (89).



"Era importante para la moral y para preparar el partido contra el Oporto. No fue fácil, pero no renunciamos", declaró Mkhitaryan para DAZN.



- AC Milan recupera la defensa -

Horas antes, el AC Milan, que dejó atrás su particular 'cuesta de enero', confirmó su mejoría con una corta pero valiosa victoria este sábado en Monza (1-0), su tercera victoria consecutiva sin conceder un solo gol.



Ante el Monza (11º) de Silvio Berlusconi y Adriano Galliani, los artífices del gran Milan de los años 1980 y 1990, los Rossoneri de Stefano Pioli se llevaron los tres puntos gracias a un disparo seco del delantero brasileño Junior Messias en el minuto 31.



Gracias a esta victoria, que por momentos se vio cuestionada por el ímpetu del recién ascendido Monza, el Milan se consolidó en puestos Champions, pero sigue muy lejos aún (18 puntos), del líder Nápoles, que el viernes se impuso 2-0 en Sassuolo.



Luego de un mes de enero negro en el que su defensa hizo aguas por todos los flancos, el vigente campeón de la Serie A confirmó que por lo menos vuelve a mostrar solidez a falta de un juego vistoso: firmó una tercera victoria consecutiva por 1-0, tras la lograda contra el Torino en liga, y contra el Tottenham el martes en la ida de octavos de final de Liga de Campeones.



"Lo podemos hacer mejor, pero la satisfacción es que hemos vuelto a defender todos juntos", celebró Pioli.



El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que se quedó en el banco, deberá aún esperar antes de regresar a la competición, nueve meses después de su operación de la rodilla izquierda.