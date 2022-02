Investigación en Nike por falta de logo y escudo en la camiseta de Ferran Torres

Escucha esta nota aquí

La anécdota del Barcelona-Nápoles más comentada sigue dando que hablar. Ferran Torres disputó toda la segunda parte con una camiseta sin el logotipo de Nike ni el escudo del FC Barcelona. Así salió el delantero del vestuario, tras dejar allí la equipación sudada de la primera mitad, sin que nadie se diera cuenta hasta que se le vio en el primer plano televisivo en la celebración del gol azulgrana.

Llevaba ya 14 minutos sobre el terreno de juego después de que un cúmulo de errores o despistes en cadena dieran pie a una imagen inédita en plena disputa de un partido de Europa League.

Fuentes de Nike dijeron desconocer qué había ocurrido para que la camiseta llegara así a los responsables de material del club barcelonista y admitieron que se ha abierto una investigación interna para saber qué había pasado.

En el Barça también se sorprendieron con lo sucedido ya que la polera que llevó Ferran Torres en la segunda parte era la única que tenía tal anomalía. El club siempre pone a disposición de sus jugadores tres juegos de equipación para cada partido. Uno para la primera mitad, otro para la segunda y un tercero por si se rompe o se mancha de sangre con algún golpe.

También los pantalones cortos, aunque los jugadores pueden no cambiárselos en el descanso a no ser que estén mojados por la lluvia o los lleven sucios de barro. El caso es que las otras dos camisetas de Ferran, como en las tres del resto de futbolistas convocados ante el Nápoles, sí estaba el logotipo de Nike y el escudo del Barça, que no están cosidos sino estampados.

El procedimiento habitual antes de un partido es estampar el nombre y el dorsal en las tres camisetas nuevas para los jugadores alineables teniendo en cuenta además que en la manga debe figurar el distintivo de la competición, en este caso el de la Europa League, que sí estaba en la manga derecha de la ya famosa camiseta de Ferran.

Cuando llegan las camisetas, se fija la atención en la espalda para poner el nombre y el número de cada futbolista vigilando que no haya algún error como ocurrió una vez en Los Angeles Galaxy con la estampación de “Irbahimovic” en lugar de Ibrahimovic. /MundoDeportivo

