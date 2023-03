Italia arranca con derrota ante Inglaterra pese a debut con gol de Retegui

Italia, vigente campeona de Europa, inició la defensa de su título con una derrota en casa ante Inglaterra (2-1), este jueves en Nápoles, pese a que el ítalo-argentino Mateo Retegui debutó con la Azzurra marcando un gol en este duelo estelar de la primera jornada de la fase de clasificación a la Eurocopa-2024.



El jugador del Club Atlético Tigre, que representa a Italia al contar también con pasaporte de ese país por el origen siciliano de su abuelo, firmó el único tanto italiano en el minuto 56, acortando la desventaja de su equipo después de que Inglaterra se distanciara en la primera parte con tantos de Declan Rice (minuto 13) y Harry Kane (44 de penal).



Sin embargo, el marcador no se movió más e Inglaterra resistió incluso con un jugador menos en la recta final, después de que Luke Shaw viera en el 79 una segunda amonestación.



"La primera parte fue más difícil, pero hemos dominado en la segunda. Intentamos al menos empatar, que hubiera sido algo justo", estimó el seleccionador italiano, Roberto Mancini, en declaraciones a la RAI.



Inglaterra se cobra así una pequeña 'vendetta' en casa del equipo que le ganó precisamente en tu templo de Wembley en la final de la última Eurocopa, en julio de 2021.



Gracias a este triunfo en el estadio Diego Maradona, Inglaterra se pone en cabeza y da de entrada un golpe encima de la mesa en su grupo clasificatorio. Igualado a 3 puntos con ella está Macedonia del Norte, que ganó 2-1 a Malta en una llave de cinco equipos que completa Ucrania, que no jugó en esta primera jornada.



Era el primer partido para Inglaterra desde su dolorosa eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar-2022 al caer ante Francia, en un partido en el que Harry Kane falló un penal en los instantes finales que hubiera mandado el partido a la prórroga.



- Kane supera a Rooney -

Kane se desquitó este jueves con su 54º gol para los 'Three Lions', gracias a lo cual fijó un nuevo récord goleador de la selección inglesa, dejando atrás la igualdad a 53 que tenía hasta ahora con Wayne Rooney.



"Esto significa mucho. Me emociona ponerme la camiseta de Inglaterra, venir aquí y empezar la campaña para la Eurocopa del año que viene", declaró Kane al Channel 4 de su país. "Cuando el balón tocó la red en mi lanzamiento sentí una emoción enorme, fue un momento mágico", añadió.



Italia, gran ausente del último Mundial, arranca mal en el camino hacia la Eurocopa y sigue generando muchos interrogantes.



Inglaterra comenzó con más mordiente en ataque y avisó con un fuerte golpeo desde la frontal de Jude Bellingham que despejó Gianluigi Donnarumma. En el saque de esquina, Kane recibió en el segundo palo y tiró, pero el balón fue rechazado y cayó a los pies de Declan Rice, que no perdonó y puso el 1 a 0 en el marcador.



Los ingleses siguieron llegando con más intención y en el 31 un disparo desde fuera del área de Kalvin Phillips se fue rozando el palo.



Antes del descanso, el VAR decretó penal a favor de Inglaterra por una mano de Giovanni Di Lorenzo en el área. Kane no perdonó, estableciendo el 2 a 0 para los visitantes en el 44.



En el descuento de la primera parte, Jack Grealish falló incluso inexplicablemente el tercero, con una volea demasiado desviada con todo a su favor.



En la segunda parte, los locales despertaron. Tras un intento de Lorenzo Pellegrini (50) que se fue fuera, Retegui estrenó su cuenta anotadora con Italia en el 56, con un tiro cruzado en el área tras ser asistido por Pellegrini.



La Nazionale fue incapaz de evitar la derrota pese a que Inglaterra se mostró menos incisiva que en la primera parte y pese a la expulsión de Shaw a falta de diez minutos para el final.



El partido de este jueves se había visto precedido por un homenaje al fallecido exinternacional italiano Gianluca Vialli, que murió a principios de enero a los 58 años por un cáncer de páncreas. En los marcador se emitió un vídeo de recuerdo a su figura.



En la segunda jornada del grupo, el domingo, Italia buscara reaccionar en su visita a Malta, mientras que Inglaterra recibirá a Ucrania en Wembley.