Jaime Arrascaita es desafectado de la Verde

Malas noticias en la selección boliviana. La tarde del viernes se confirmó que Jaime Arrascaita fue desafectado de la concentración tras sufrir una lesión.



Se trata de una afección en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Si bien no hubo ruptura, el jugador deberá permanecer en reposo.



“Jaime terminó con una molestia ante Ecuador. Se le realizó una ecografía y se confirmó que tiene una tendinitis en el talón de Aquiles, por tal motivo queda desafectado de la Selección”, indicó Gabriel Virgo, miembro del cuerpo médico de la Verde.



“Lo favorable es que no hay ruptura del tendón, pero no llegará al partido frente a Paraguay”, añadió.



El médico aseguró que se trata de una lesión que el futbolista arrastraba desde hace algunos meses.



Arrascaita arrancó como titular contra Ecuador pero fue sustituido en la segunda mitad por Henry Vaca.



Finalmente, Virgo afirmó que Gustavo Costas podrá contar con los demás jugadores para visitar a la Albirroja.