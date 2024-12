Jaime Cornejo defiende a Gabriel Montaño con certificado de SEGIP ante acusaciones de suplantación

Jaime Cornejo, presidente del club Aurora, mostró un certificado de SEGIP que valida la identidad y fecha de nacimiento de Gabriel Montaño. Cornejo aseguró que este documento es la prueba más sólida para confirmar que Montaño es un jugador sub-20 del equipo.



El mandatario del club cochabambino se pronunció sobre las acusaciones de suplantación de identidad que enfrenta el joven futbolista, quien ha sido señalado por supuestamente usar la identidad de un hermano menor fallecido. Cornejo defendió a Montaño, afirmando que no tiene sentido que un jugador intente suplantar la edad de alguien mayor.



“El jugador ya va a salir a declarar, tiene todas las pruebas. Estoy mostrando un certificado original obtenido el día de hoy por Montaño. Lo vamos a desmentir con pruebas contundentes. El certificado de nacimiento responde a todos los datos presentados en el sistema Comet”, manifestó Cornejo con el documento en mano.



Durante su intervención en La Paz, donde asistió al Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Cornejo reveló que hubo presiones para que Aurora apoyara una propuesta en el Consejo Superior de la División Profesional para evitar descensos a cambio de no reclamar sobre el caso de suplantación.



“No vamos a ceder a chantajes. Han habido ofrecimientos económicos de 100.000 dólares, no puedo decir que clubes fueron. Lo que no se gana en cancha, no se gana en mesa. No tenemos ningún miedo, pero no nos vamos a dejar. En el pasado ya me han demandado, nos han acusado de amaños de partidos y de falsificación de contratos, pero nunca presentaron pruebas”, añadió.



El presidente de Aurora expresó su firme decisión de no perjudicar a otros clubes y mencionó que había una oposición significativa entre los equipos sobre la propuesta de eliminar los descensos. Aclaró que si se hubiera llevado a cabo el consejo, habrían hecho público su desacuerdo.



Cornejo también manifestó su molestia por las acusaciones y decidió hablar públicamente para aclarar la situación, enfatizando que quienes hacen acusaciones infundadas deben estar preparados para respaldarlas con pruebas.



Finalmente, el presidente del club dejó claro que está tomando las medidas necesarias para proteger la reputación del equipo y que no tolerará acusaciones falsas sin fundamento.



“Quiero ver la cara de la gente que nos acusa si pruebas, tenemos derecho a la réplica. Voy a ser estricto, no importa el tiempo que me lleve ni el dinero que gaste. Voy a pedir resarcimiento de daños económicos por todo el daño que están causando tanto al club como a los jugadores”, sentenció Cornejo.